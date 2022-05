Da stasera LOBOTOMY FEST a Siena

E’ finalmente scoccata l’ora della seconda edizione del Lobotomy Fest, festival punk rock che inizia stasera a Siena.

Si inizia col brindisi di apertura e col djset all’Aunpasso di Via di San Pietro 84 per poi spostarsi alla Corte dei Miracoli dove si susseguiranno band del calibro di Impossibili, The Dirtiest, Teenage Bubblegums, Riccobellis e molti molti altri.

?Lobotomy Fest ?Opening act – AunPasso – Dalle 19:00? | Facebook

?Lobotomy Fest ?Day 1 – Corte dei Miracoli Dalle 21:30? | Facebook, Venerdì 6 maggio

?Lobotomy Fest ?Day 2 Corte dei Miracoli Dalle 17:30? | Facebook, Sabato 7 maggio