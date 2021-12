DAN VAPID AND THE CHEATS: video di “Cyberworld”

Lo scorso 5 novembre è uscito per Eccentric Pop Records “Escape Velocity”, nuovo album di Dan Vapid and The Cheats, side project di Danny Vapid degli Screeching Weasel, dei Riverdales e dei Methadones (oltreché Mopes e Sludgeworth), attivo oramai da parecchi anni.

Qui sotto potete vedere il video di Cyber World.