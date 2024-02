DISRUPTION per i COMEBACK KID

I pionieri del punk hardcore Comeback Kid ci regalano la loro nuova esilarante canzone e video di “Disruption”.

Il brano è il secondo singolo, dopo “Trouble In The Winner’s Circle” dal prossimo EP “TROUBLE” della band, in uscita il 15 marzo su SharpTone Records. In “Disruption”, la band ha creato un inno punk con batteria frenetica, voce incisiva e testi esplosivi. La traccia è pensata per incitare circoli e canti in un ambiente dal vivo, e il video di accompagnamento mostra adeguatamente le immagini del recente tour europeo di Comeback Kid.