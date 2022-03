Eichlers è lo pseudonimo di Russ Wood, un artista che ha coniato il termine “hyperska”.

“My Checkered Future” è il titolo del nuovo album, in uscita per Bad Time Records il prossimo 15 aprile.

L’artista propone un mix di pop punk, emo e ska davvero interessante. Per farvi un’idea qui sotto potete ascoltare il primo singolo estratto Things U C in Me.

Qui i pre-ordini:

EICHLERS “My Checkered Future” LP Bundles – Bad Time Records (limitedrun.com)