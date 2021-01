Grande ritorno dei Locked In: è uscito Not Dead Yet EP

La band hardcore perugina LOCKED IN ritorna dopo 7 anni di pausa con un nuovo EP intitolato “Not Dead Yet”.

Per questo lavoro hanno stretto una collaborazione con Epidemic Records, che si sta occupando dell’uscita in digitale di questo nuovo lavoro, oltre ad un altro EP che vedrà la luce nel 2021.



ASCOLTA NOT DEAD YET EP:

https://epidemicrecordshc.bandcamp.com/album/locked-in-not-dead-yet

I Locked In sono stati molto attivi tra il 2007 e il 2013 e hanno suonato costantemente in Italia e in Europa prima di arrestare la propria corsa. Ma alcune storie d’amore non sono destinate a finire.

Il desiderio di suonare insieme e di esprimere se stessi con riff affilati e violenti, batterie tuonanti e voci urlate ha trovato spazio in questi cinque brani, che includono sia elementi che i fan della prima ora riconosceranno e apprezzeranno, che innovazioni in grado di attirare l’attenzione di quegli ascoltatori che ancora devono innamorarsi di questo gruppo.

Il risultato è un mix esplosivo di hardcore, punk e metal. Onesto, diretto, carico di sentimento. Non c’è niente di fake qui, solo adrenalina pura, passione, sincerità.

Cinque tracce, cinque episodi distinti in un EP monolitico ma poliedrico, che la band ha iniziato a presentare con il primo singolo “Dying City” la scorsa settimana.

I Locked In hanno commentato:

“Dobbiamo il sound di “Not Dead Yet” alla nuova formazione. Ci abbiamo messo molto di ognuno di noi. Siamo rimasti saldi sui nostri grandi punti di riferimento, ma ci siamo anche lasciati andare ad altro. Un lavoro trasversale, questo, che denota la nostra voglia di tornare. In effetti ci siamo sorpresi di quello che siamo riusciti a tirar fuori, perché se pensiamo alle nostre vite di ora poteva non essere facile sentirsi ispirati, metterci la dovuta rabbia e fare scelte a volte ardite. Per certi versi questo EP (come anche il prossimo) è stato la nostra ancora di salvezza. In un anno così drammatico cercavamo risposte e abbiamo provato a dare sfogo anche alle nostre negatività.”

Not Dead Yet è presente su tutte le piattaforme digitali a questo link: www.smarturl.com/NotDeadYetEP

I Locked In non vedono l’ora che arrivino tempi migliori per tuffarsi nella musica live; quando i concerti saranno di nuovo possibili, loro si faranno trovare pronti a suonare i loro classici e queste nuove canzoni, condividendo con tutti noi quei momenti che ci tanto ci mancano.

LINK:

Locked In Facebook: https://www.facebook.com/locked.in.hc

Locked In Instagram: https://www.instagram.com/lockedin_hc

Epidemic Records Facebook: https://www.facebook.com/epidemicrecordshc

Epidemic Records Instagram: https://www.instagram.com/epidemicrecordshc