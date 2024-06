Icaro per i PECORANERA

“Spesso chi fa di tutto per arrivare più in alto degli altri, giocando sporco pur di arrivare vicino al sole, si ritrova da solo e con un mare di nemici, bruciandosi prima di precipitare di nuovo al suolo. Il protagonista di “Icaro”, invece, preferisce restare con i piedi ben piantati a terra ed essere onesto rispetto a quello che fanno gli altri nel contesto che lo circonda, guardandoli come si affannano e si calpestano per salire sempre più in alto nella società.”

Ascolta “Icaro” sugli store digitali: https://lnkfi.re/IcaroPecoranera

Nati come The Burps nei primi anni duemila, dopo vari cambi di lineup trovano la loro stabilità con Lero, Carra, Zillo e Mattia che vanno a formare un nucleo che resterà inalterato in tutti questi anni, e che successivamente si evolverà nel 2012 negli attuali Pecoranera.

All’attivo hanno un EP omonimo (2010) e l’album “7 Minuti avanti” (2014), registrati entrambi sotto la sapiente guida di Nicolò Gasparini, frontman e penna degli indimenticati Peter Punk. Il loro suono, infatti, si ispira al punk-rock italiano anni novanta e alla scena americana del periodo, arricchito spesso da testi riflessivi. In più di cento concerti insieme hanno avuto il piacere di condividere il palco con bands di rilievo nazionale e internazionale come Useless ID (Fat Wreck Chords), Punkreas, Derozer, Shandon e L’Invasione degli Omini Verdi.

Nel 2018 si ripropongono dal vivo in occasione dell’uscita in aprile di “Difetti di produzione”, il loro nuovo full-length distribuito da Duff Records da cui vengono estratti i singoli “Vortici” e “Branco” realizzando due videoclip disponibili sul canale Youtube della band. Nel 2019, in occasione della prima compilation prodotta da Duff Records, realizzano un brano inedito dal titolo “L’ultima volta” che viene anch’esso promosso con un videoclip scritto interamente da loro, in cui viene rappresentato il dualismo fra la protagonista e la parte negativa di se stessa.

Dopo una pausa durata cinque anni, dove nonostante la pandemia e altri impegni personali continuano l’attività live per la penisola, ritornando nel 2024 con il loro nuovo singolo “Icaro”.