Il folk-punk rocker Flo LeBeau pubblica il nuovo singolo “Type Case”

Flo LeBeau, singer-songwriter dall’anima punk nato e cresciuto in Svizzera pubblica il nuovo singolo “Type Case”, anticipazione del nuovo EP “Song of Spring (SOS)”.

Il brano, accompagnato da un lyric video, strizza l’occhio a nomi di spicco del grande calderone “folk-punk” o meglio, di quella scuola di singer-songwriters nati e cresciuti a pane e punk rock, che imbracciando una chitarra acustica si ritrovano ad esplorare sonorità meno spinte ma non per questo meno d’effetto.

Flo Le Beau cresce all’ombra di nomi come Chuck Ragan, Tim Vantol, Chris Cresswell e incorpora nelle sue sonorità rimandi ai lavori acustici di band come Tigers Jaw e Hot Mulligan.

Un bilanciato equilibrio tra il sound folk più intimo e l’anima punk più incendiaria, elementi che nel brano “Type Case” si sposano nei suoni e nelle liriche.

Il singolo fa parte del nuovo EP “Song of Spring (SOS)”, in uscita il 22 Marzo.

“Type Case” è un brano che ci ricorda come non esistano confini tra i Paesi, non esistano differenze tra le persone. Una “protest song” intrisa di narrativa personale, di esperienze dirette in un mondo dove ci si può scoprire più simili e fratelli di quanto qualcuno voglia darci a credere.

Flo Le Beau presenta infatti “Type Case” dicendo:

“Nella mia vita ho viaggiato in molti Paesi lontani e ha vissuto molte esperienze. Sono stato accolto a braccia aperte dai nomadi nel deserto del Gobi mongolo, ho ricevuto cibo e bevande dagli emarginati nelle Filippine o sono stato sfamato da persone che mi hanno aiutato in Russia sulla Transiberiana. Ho sperimentato in prima persona la vera ospitalità. Ciò rende ancora più doloroso il fatto che le forze fasciste e nazionaliste di destra siano in aumento in tutta Europa e che un partito di estrema destra abbia la più alta quota di elettori in Svizzera. Purtroppo, l’aumento della presenza di estrema destra nella politica Europea è molto attuale: dopo le elezioni nazionali di Ottobre 2023, l’SVP (Partito Popolare Svizzero) ha aumentato la sua quota di elettori del 2%.”

“Type Case” è disponibile su tutte le principali piattaforme di musica digitale.

