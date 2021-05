Il trio Punk Rock canadese BLOCK PARENT pubblica il nuovo album “Sick Year, Bro!”

Nati e cresciuti nella piccola città di Cambridge, Ontario, in Canada, i Block Parent sono un trio dedito ad un punk rock auto-ironico ma maturo. Nascendo e muovendo i primi passi nella propria scena locale per poi stabilirsi come band in tutto l’Ontario, hanno suonato insieme a band del calibro di The Dirty Nil, Fucked Up, ’68, Single Mothers e altri. Dopo la loro prima uscita in vinile, pubblicata da Thousand Island Records e Pink Lemonade Records, i Block Parent hanno plasmato un LP di debutto che cattura perfettamente la loro inesorabile energia e la loro sentita carica comica. ‘Sick Year, Bro!’ cementa l’identità punk rock dei Block Parent nel lasso di 30 minuti.



Ascolta l’album: https://blockparent.bandcamp.com/album/sick-year-bro



La band commenta questa nuova uscita e scava più a fondo nel suo significato: “Crescere è un’esperienza dolorosa e bellissima. Ti muta e ti trasforma nella creatura che non avresti mai pensato di vedere riflesso in una pozza del tuo stesso vomito. Ci aggrappiamo al dolore della nostalgia con i pugni inzuppati di birra mentre nascondiamo ansiosamente il nostro disprezzo e disagio per un mondo spaventoso e confuso … ma in tutto questo possiamo fare affidamento l’uno dell’altro. Invecchieremo insieme e diventeremo decisamente più strani. Alla fine, tutto quello che possiamo fare è abbracciare i nostri difetti, accettare la nostra autodistruzione, affrontare le nostre ansie e aggrapparci a ciò che amiamo….passato presente e futuro. Ecco, a te, Cambridge, bellissimo e disgustoso alveare di amicizia e isolamento. Non è molto….ma è ciò che ci appartiene”. L’album è disponibile su CD (autoprodotto) e cassette in edizione limitata (con l’aiuto di Glue Gun Records).



Tracklist:

1. Sight For Pink Eyes

2. SUBAR

3. Helluva Bad Dip

4. Comeuppance Go Downance

5. Riopongu

6. Landry’s Video Kingdom

7. Bill’s Bargain Basement

8. Quick Ask Zoe

9. Take Part or Die.

10. Stixville, Population 111,000 (originally by Deaf Children Playing)



Album Credits:

All songs written and performed by Block Parent

Guitar / Vocals – Jacob Verkerke

Bass / Vocals – Jake Dodge

Drums / Vocals – Zack Dodge



Recorded / Mixed by Marcelle Rusu at Bloom Studios in Cambridge, Ontario

Mastered by Brent O’ Toole