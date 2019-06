IZZI DAY 2019

Succede (quasi) tutti gli anni, dal 2004 a oggi, che i Watertower e la meglio gioventù brianzola punk rock si diano appuntamento in Boccaccio per una grande festa in ricordo di Izzy, il trombonista dei WT scomparso nel 2002. Quest’anno le cose si fanno in grande, grazie alla collaborazione con Decibel Records, e sul palco all’aperto si alterneranno ben sette gruppi! Gli ingredienti della serata sono sempre gli stessi da sempre: si entra gratis, si mangia e si beve a prezzi popolari, si sta bene insieme in nome di Izzy.

Quindi, alza il culo e vieni da presto, che alle 18 si apre!

IZZY DAY 2019

FOA Boccaccio 003, via Rosmini 11, Monza

Ingresso gratuito ||| Pizza con forno a legna ||| Birre a prezzi popolari

Apertura ore 18

Inizio concerti ore 19

– WaterTower

https://www.facebook.com/WaterTower-127644290968/

– Viboras

https://viboras.bandcamp.com/

– Smokers

– Lester Greenowski

https://lestergreenowski.bandcamp.com/

– Guru Sapiens

https://it-it.facebook.com/gurusapienspunk/

– Glory Hall

https://www.facebook.com/gloryhallpunk/

– Amos & the Ruers

https://it-it.facebook.com/amosandtheruers/

ciao Izzi