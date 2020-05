Kepi Ghoulie dei Groovie Ghoulies e Vic Ruggiero degli Slackers hanno messo on-line un album digitale, frutto della loro collaborazione.

Al momento l’uscita di “After The Flood” è prevista solo in digitale. Qui sotto il link per l’ascolto:

https://therealvicruggiero.bandcamp.com/album/kepi-and-vic-after-the-flood