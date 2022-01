LAURA JANE GRACE (AGAINST ME!) in studio

E’ notizia di pochi giorni fa: Laura Jane Grace degli Against Me! è in studio per registrare del nuovo materiale. Non sappiamo ancora se i nuovi pezzi faranno parte del progetto solista della frontwoman degli Against Me! oppure dei Laura Jane Grace and The Devouring Mothers.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Laura Jane Grace su Instagram: “Fantastic studio voyage yesterday @nativesoundrecordings with @alex_kerns & @david_beeman_music_person Grateful to be starting 2022 off…”