MIKE NOEGRAF: Even Panthers Have a Heart

“Even Panthers Have a Heart” è il titolo del quarto album da studio di Mike Noegraf, cantautore francese con uno spiccato background punk rock.

L’album, uscito per BaySide Studio e NoReason Records, si forma di 6 tracce acustiche attraverso le quali Mike ti trascinerà in un mondo malinconico con la sua meravigliosa voce e il suono della sua chitarra acustica. A differenza del precedente “No Time For Seasons” nel quale Mike si fa accompagnare da una vera e propria band, “Even Panthers Have a Heart” è totalmente in chiave acustica, dunque dal punto di vista prettamente musicale non c’è moltissimo da dire se non sottolineare il fatto di come pezzi come Fireworks e Flowers And Guns siano quelli che preferisco grazie alla loro intensità, in particolar modo il secondo nel quale gli accompagnamenti di percussioni e tastiere rendono il tutto ancora più bello.

Visto più e più volte dal vivo, sia in contesti immensi come il Bay Fest sia su palchi più piccoli come il Surfer Joe di Livorno, posso dire che Mike Noegraf, pur suonando cantautorato/folk acustico, saprà sciogliere anche il punk rocker più duro e puro.

Tracklist:

Sky Note

Fireworks

As a Lie

Flowers And Guns

Andrew

It Terrifies Me