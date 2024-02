MOTORCITY SUMMER FEST

Quarta edizione per il festival dell’etichetta torinese Motorcity Produzioni, con i concerti che inizieranno alle 19.

Ad aprire la manifestazione saranno i THE BILLOWS, nuova linfa per la scena punk-rock torinese, seguiti dai MadBeat che hanno recentemente rilasciato un album con Motorcity Produzioni.

Poi sarà la volta dei leggendari NABAT, vera pietra miliare del movimento Oi! italiano , seguiti dai BULL BRIGADE che mancano sul palco di Torino da un anno esatto.

Gran finale con i Non Servium , unica data italiana di presentazione del loro album Criatura.

Anche quest’anno ci saranno i laboratori grafici con ospite Zerocalcare che come nella scorsa edizione lavorerà insieme a Nino di Motorcity Graphics ed a Gigio Bonizio.

Biglietti (20 euro) già disponibili