Nuovo album per i MISERY FOR A LIVING

Misery For A Living è un progetto nato nel 2014 da gente di The Guilt Show, Not One Word, Blame It On The Ocean e Ivan! con lo scopo di unire l’energia grezza del hardcore anni 80 con la consapevolezza del hardcore anni 90.

L’album di debutto ‘Life Is But The Shipwreck Of Our Plans’ è stato registrato, mixato e masterizzato allo Studio 73 dalle sapienti mani di Riccardo ‘Paso’ Pasini (The Secret, Raein, Storm{O} tra le tante produzioni). Nicholas Worthington (Dead Swans/Last Shreds) è guest su uno dei pezzi mentre la parte grafica è opera di Francesco Curreli (ISLTN).

Il lavoro uscirà in vinile 12” one sided il 20 settembre per 5FeetUnder Records (Danimarca), Against The Sun Records (Italia), Italian Extreme Underground (Italia), Passion Means Struggle (Germania), Sedation (Italia) e SP Discos (Germania).

Per ascoltare un’anteprima del disco, andate sul sito di Vegrind seguendo questo link: http://vegrind.org/2021/08/22/exclusive-misery-for-a-living-new-album/