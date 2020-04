ONE CHORD WONDER: compilation benefit on-line

Ennesima ammirabile iniziativa del punk rock italiano: l’etichetta milanese One Chord Wonder ha messo on-line una compilation intitolata “KILLED BY BOREDOM – 27 Songs By Lock-Down Survivors”.

La compilation racchiude 27 pezzi acustici di altrettanti musicisti facenti parte del rooster OCW: Leeches, Volkov, Mega, Senzabenza, Twister, The Ponches, Deaf Lingo, Proton Packs, Hakan e molti altri.

I proventi della compilation andranno interamente al Policlinico di Milano.

Qui sotto il link dove acquistare la raccolta:

https://ocwrecords.bandcamp.com/album/killed-by-boredom-27-songs-by-lock-down-survivors-benefit-comp-ocw-040?fbclid=IwAR0qPmT05eZUQSPCDbtw1a_e91bLk4LwMy3zstZ5lXRGjm6mQJaoKF5epYE

L’artwork è realizzato dal bravissimo Marco About dei Twister.