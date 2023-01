PAINKILLERS in anteprima!

Il protagonista del racconto parla di sé stesso e si ricorda delle volte in cui si è sentito perso, solo, non capito. Si ricorda delle volte in cui ha sbagliato e in cui si è smarrito nelle sofferenze, negli errori e nei guai.

I PainKillers sono una band pop-punk/alternative nata nel 2013. La formazione è composta da Andrea Casati, cantante e chitarrista, Stefano Calzà, cantante e chitarrista, Davide Baschieri, bassista e Federico Palaia, batterista.

Il primo lavoro discografico in inglese, “Storyteller”, esce nel 2020 sotto etichetta Valery Records.

A Luglio 2021 viene pubblicato il singolo “I Won’t Be Home For A While” con Artist First.

A Febbraio 2022, con l’inizio della collaborazione discografica con BeNEXTMusic (Sony) viene pubblicato il brano “Broken Heart”, nel quale sperimentano nuove sonorità in una commistione di generi.

Ad Agosto 2022 esce “On My Own”, brano con il quale la band prosegue con la propria sperimentazione, alternandola ai classici elementi del pop-punk.

A Gennaio 2023 annunciano un grande cambiamento: un disco in italiano. Pubblicano “Perso nei guai”, primo singolo del nuovo album “New End”.