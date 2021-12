PAT TODD AND THE RANKOUTSIDERS e BEATNIK TERMITES al PUNK ROCK RADUNO 5

Altri due annunci dal Punk Rock Raduno.

Dopo i The Spits, i Giant Eagles, gli Huntingtons e Geoff Palmer, il PRR annuncia Pat Todd & The Rankoutsiders e i Beatnik Termites. Il frontman dei The Lazy Cowgirls e il punk rock trio di Cleveland saliranno sul palco dell’Edoné di Bergamo all’interno della quinta edizione del Punk Rock Raduno.

Il PRR si terrà dal 14 al 17 luglio prossimo e per tutte le info vi rimandiamo a:

(1) Punk Rock Raduno | Facebook

(1) PUNK ROCK RADUNO 5 / 14-17 July 2022 | Facebook

PUNK ROCK RADUNO – HOME