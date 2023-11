Per SIGARO: The OPPRESSED (unita data Italiana)

“Nessuno skinhead veramente tale è razzista” cosi affermava Roddy Moreno e cosi’ pensava Sigaro, negli stessi anni in cui gli Oppressed nel regno unito e i Bassotti in italia prendevano decisamente posizione contro il serpeggiare delle ideologie xenofobe e fasciste.

Per questo motivo OLD CREW ha deciso di ricordare Angelo “Sigaro” Conti a 5 anni da quel maledetto dicembre del 2018, come lui avrebbe certo voluto.. semplicemente organizzando un concerto in sua memoria con una band che lui e noi abbiamo sempre stimato ed amato.

Il 16 dicembre del 2023 quindi, saremo al CSOA LA STRADA a Roma con gli OPPRESSED di Roddy Moreno (UNICA DATA ITALIANA), DUAP, THE BLOKES e NO MORE LIES che ci accompagneranno in questa serata. Viste le richieste e la capienza limitata del posto e per fare modo anche a chi viene da fuori Roma di assistere al concerto, sono disponibili le prevendite scrivendo alla mail [email protected]