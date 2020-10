PROTON PACKS: “Paradox”

I Proton Packs non hanno bisogno di molte presentazioni, mi limito a dire che sono una punk rock band toscana attiva dal 2005.

Lo scorso 11 Settembre è uscito per Striped Records, Mom’s Basement Records e Bad Man Records “Paradox”, un album che conferma tutto ciò che i “Protoni” hanno fatto uscire negli scorsi 15 anni.

L’album si forma di 14 pezzi che mischiano il più classico stile alla Ramones con sonorità cupe alla Lillingtons: Retrofuture , pezzo che preferisco, apre le piste a un album completo e maturo, fatto di ottimi spunti come Man With The Eyepatch, Mystery Zone (pezzo cupo e appunto misterioso che si apre con il suono di una tastiera che riporta ai già citati Lillingtons), 802.701 dal 4/4 ipnotico e le title track nella quale è ottima l’aggiunta della tastiera che trasporta l’ascoltatore in un mondo che di ordinario ha ben poco.

Degne di nota anche Parallel Guy, pezzo nel quale emerge chiaramente l’amore viscerale del quartetto senese-aretino nei confronti dei Ramones e la conclusiva Continuum, nella quale le parti di chitarra riportano a Kody & Co. pur mantenendo una originalità di base: è proprio questo che apprezzo maggiormente dei Proton Packs, la loro capacità di ispirarsi ma mantenersi originali, caratteristica che li fa primeggiare nel mondo del Ramones-Core.

Tracklist:



Retrofuture

Man With The Eyepatch

Mystery Zone

Enigma Machine

Lucy in The Sky With Diagrams

802.701

Tentacle!

Paradox

Three Holes in My Hrad (feat. Chris dei Mugwumps)

Beware Of The Spiral Shape

Business As Unusual

Prallel Guy

Deadly Eye

Continuum