PUNK ROCK RADUNO: reunion per le GAMBE DI BURRO

Come ogni anno eccoci annunciare in esclusiva una delle band che prenderà parte al Punk Rock Raduno: l’anno scorso furono i Derozer, quest’anno la reunion delle Gambe di Burro.

“Avevi la maglietta dei Los Ramones“: dillo a un qualsiasi punkrocker italiano e ti canterà “e hai conquistato il mio cuore”: la storica punk rock band lombarda si riunisce in esclusiva per il miglior punk rock festival italiano.

E’ passato molto tempo dall’ultima volta in cui le Gambe di Burro sono salite su di un palco (potresti riconoscere qualche membro della band mentre suona nei Mega…) e ascoltare i loro brani punk rock super melodico al PRR5 sarà un salto indietro negli anni per tutti.

Impara a memoria “Oooh – whoa – whoah – mi metto ancora le All-Star” : ebbene si, tutti indossiamo ancora le All-Star!

Il Punk Rock Raduno, arrivato alla sua quinta edizione, si terrà i prossimi 16, 17, 18 e 19 Luglio all’Edoné di Bergamo e vedrà la partecipazione di The Lillingtons (USA), The Methadones (USA), The Dwarves (USA), The Mopes (USA), Guerilla Poubelle (FRA), Giant Eagles (NET), Stinking Polecats (IT), Huntingtons (USA), Lone Wolf (NET), Dorkatron (AT), Lucy And The Rats (AUS/UK), So-Cho Pistons (JPN), Shock Treatment (SPA) e Beatnik Termites (USA).



Come potete vedere dall’internazionalità degli ospiti ad ora annunciati, sono rappresentate diverse nazioni: il leitmotiv del Punk Rock Raduno 5 è quel no borders che merita di essere urlato al mondo ogni giorno.

Ricordiamo infine che il festival sarà, come sempre, completamente gratuito e, nel nome del caro vecchio diy, è possibile fare una donazione qui:

https://www.punkrockraduno.com/

https://www.facebook.com/punkrockraduno

https://www.facebook.com/events/549893775796729