R.I.P. Lukas “Luki”

Lo scrivo tardi, tardissimo…però ci ho messo davvero settimane per riprendermi in qualche maniera…

Il 5 agosto 2019 purtroppo ci ha lasciato il mio migliore Amico di sempre, Lukas, detto “Luki”, a soli 30 anni in un terribile incidente stradale a pochi chilometri da casa.

Cresciuti insieme nello stesso paesino, in tutti questi anni abbiamo condiviso di tutto: gioie, dolori, vittorie, sconfitte, concerti, viaggi, ferie al mare – di tutto. Sto ragazzone per me non era solo un amico, non era solo un migliore Amico, era un Fratello e una delle migliori persone conosciute su questo pianeta chiamato terra.

Sempre presente oltre ad avere un cuore immenso, in tanti l’avete conosciuto o quantomeno visto infatti insieme a me a vari concerti.

Potrei scrivere per ore: le ore a casa mia, le serate, i concerti, le partite di hockey, le partite di calcio, le trasferte, le ferie al mare. Mi limito a dire: GRAZIE di tutto, mitico! 26 anni di Fratellanza niente e nessuno li potrà mai cancellare. Come te nessuno mai! Ti voglio un mondo di bene!

Ciao Luki, ci mancherai…