RFC: cosa bolle in pentola?

Pare che dalle parti di Caserta sia appena finito un weekend memorabile, dalle foto viste su facebook e da qualche messaggio arrivato dal mio amico Maurizio si capisce che gli RFC, storica ska-punk band casertana di ventennale carriera, abbiano combinato qualcosa che farà molto bene alla scena, perché siamo tutti bravi a parlare di unità, ma poche volte ho visto metterla in pratica, e detto sinceramente mi sono emozionato a parlare col ragazzo, a sentire cosa aveva in mente e come è riuscito a realizzare quello che per molti di noi è un sogno.

Come sappiamo gli RFC sono al lavoro sul nuovo disco, sembra che sarà molto importante per chi ci ha lavorato e per certo so che sarà una vera bomba, avendo avuto la fortuna di poter ascoltare un pezzetto di una canzone, disco che doveva uscire per i 20 anni di carriera, ma che è stato fermato da sta merda di pandemia. Quindi restiamo con le orecchie alzate che mi sa che ci sarà da divertirsi.