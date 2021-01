SHELTER: ristampa di “When 20 Summers Pass”

Gli Shelter di Ray Cappo, fondatori dell’ Hare Krishna hardcore punk, hanno annunciato che ad anno nuovo uscirà una ristampa del loro classico “When 20 Summers Pass” contenente 5 bonus tracks.

L’album uscirà in Europa e negli Stati Uniti per End Hits Records.

Qui sotto uno dei 5 “nuovi” brani, Why Can’t I Just Get Through to You.

