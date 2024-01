SKIN TU: fuori ora il video Misantropia

MISANTROPIA è il quarto singolo degli SKIN TU.

“E’ la serena accettazione del fatto di non essere tu il problema e che il non riuscire ad integrarsi in una società decadente è una qualità, un inno ad un sano egoismo che porta all’isolamento selettivo.

Misantropia è la minoranza non silenziosa di quelli che si sono rotti il cazzo di essere costretti a tollerare una miriade di idioti con il cappello da Leprechaun per bersi una pinta a San Patrizio.

Un pezzo sentito senza retorica da Irish Punk Poser.”