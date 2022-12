STATUTO: 40 anni!

Si ragazzi, avete letto bene, nonostante Oskar e soci sembrino dei ragazzini il 1 maggio 2023 la band compirà ben 40 anni di attività, tantissime le novità che seguiranno per celebrare una data così importante, ma per il momento, qualora non l’aveste sentito, vi posto il comunicato di Oskar e vi anticipo che il 28 gennaio gli Statuto registreranno un concerto con tanti ospiti, concerto che verrà registrato e che finirà su di un disco, con tra l’altro ben 4 brani inediti.

Restate tuned che seguiranno altre notizie, e preparate il vestito buono per il mese prossimo!