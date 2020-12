THE COPYRIGHTS: Live in Italy 2019

Come se l’astinenza da concerti non fosse abbastanza, decido di farmi male e di far girare sul piatto questo “Live In Italy 2019” dei Copyrights uscito lo scorso Aprile come autoproduzione della punk rock band dell’Illinois (la distribuzione è stata affidata alla Stardumb Records per l’Europa e alla Anxious and Angry di Ryan Young degli Off With Their Heads per gli States).L’album non è altro che il bellissimo concerto che i Copyrights tennero sul palco del Punk Rock Raduno nel Luglio del 2019: ricordo tutto di quella serata, l’attesa di gustarmi uno dei miei gruppi preferiti su quel palco lì, la magica atmosfera che solo il Punk Rock Raduno regala e le botte sotto al palco con gli amici di sempre.La scaletta fu una bomba: Charlie Birger Time, 57 North, Heart of Glue, Second Hearse Same As The First e ancora Thinking With The Lights On, Keep The Change , quella Welcome Wagon mai suonata live e facente parte dell’omonimo singolo in 45 giri del 2014 splittato con Kepi Ghoulie, e le immancabili Kids of The Black Hole, Planet Earth 1994, Shit’s Fucked e Worn Out Passport.

Fu il concerto perfetto e, avendo ora la possibilità di riascoltarlo e riascoltarlo, aumenta ancora di più la nostalgia per i tempi in cui il virus e la pandemia non esistevano e ci facevano vivere una vita normale, fatta anche e, oserei dire, soprattutto di concerti. L’album, ottimamente registrato dal buon Brown Barcella e impreziosito dall’artwork come al solito impeccabile del labronico Tommaso Eppensteingher, uscì per beneficienza e per aiutare Bergamo e l’Italia intera ad affrontare la pandemia ed è sempre disponibile sia in versione splatterata sul sito della Anxious and Angry (The Copyrights – Anxious and Angry), sia nel classico Lp nero su quello della Stardumb Records (Copyrights – Live in Italy 2019 (LP) – Stardumb Records).Se non lo avete ancora fatto acquistatelo, è per una buona causa e fa sempre bene ascoltare un live, dà la giusta speranza che quei momenti tornino il prima possibile.



Tracklist:

Charlie Birger Time

57 North

Heart of Glue

Telescope

Second Hearse Same As The First

No Knocks

Head Count

Trustees in Modern Chemistry

Crutches

Hard-Wired

Thinking With The Lights On

Welcome Wagon

Keep The Change

She Turns It Up

Sleepwalker

Kids of The Black Hole

Planet Earth 1994

Shit’s Fucked

Worn Out Passport