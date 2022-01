Dopo 5 anni da “Goddamn Dead Dedication” (Whoa Oh Recorda), i The Ergs! pubblicheranno il nuovo 45 giri “Time and the Season” e lo faranno sotto Dirtnap Records il prossimo 21 gennaio.



Questa la tracklist:

Ultimate Falsetto Book

Say You’re Sorry

Half Empty Strip Mall

Time And The Season

Dirtnap Records Dirtnap Records – (dirtnaprecs.com)