THE LAST GANG: nuovo album e primo singolo estratto

I Last Gang, punk rock band californiana del circuito Fat Wreck Chords, ha annunciato l’uscita del nuovo album “Noise Noise Noise“. Il nuovo lavoro del quartetto di Riverside uscirà per l’etichetta di Fat Mike il prossimo 8 Ottobre, ma è già online il primo singolo, la title track: guardate il video qui sotto.

(207) The Last Gang – Noise Noise Noise (Official Video) – YouTube

Questa invece la tracklist:

1. Noise Noise Noise

2. WFTW

3. Prosthetic Lost Cause

4. Shameless

5. Panic Dreaming

6. Gimme Action

7. New Skin

8. Paris Green

9. Intelligence Is a Plague

10. To the King