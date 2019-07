THE MENZINGERS e OFF WITH THEIR HEADS: nuovi pezzi on-line

Due delle punk rock band più amate dai punk rocker più giovani sono pronte all’uscita di un nuovo album. Stiamo parlando di Menzingers e Off With Their Heads.

Partendo dai Menzingers, la band di Scranton, Pennsylvania, ha rilasciato il primo singolo intitolato Anna, estratto dal nuovo album “Hello Exile” che uscirà il prossimo 4 Ottobre per Epitaph Records.

Passando agli Off With Their Heads, sapevate già che il nuovo album “Be Good” uscirà, sempre per Epitaph Records, il prossimo 16 Agosto.

Dopo Desappear è il momento della title track che potete ascoltare qui sotto.