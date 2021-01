Il nuovo album “Back To You-th” degli Hardcores Toxic Youth è uscito in distribuzione mondiale, per l’etichetta Olandese WTF RECORDS.

Cd Digipack 300 copie numerate con booklet di 18 pagine,registrato al Toxic Basament studio di Carlo Altobelli ,un mix di hardcore ,metal,punk,thrash e Toxic sound.

Il cd è disponibile in digitale su tutte le maggiori piattaforme, il formato fisco presso https://wtfrecords.eu/