Weekend Cigarettes nuovo singolo su per il tubo!

A partire da domani 8 aprile sarà disponibile “Time” primo video singolo estratto da “How Do You Feel“, album autoprodotto magistralmente dai Weekend Cigarettes, band alessandrina dedita ad un 90’s punk style aggiornato e lustrato a dovere per i giorni nostri. Il clip girato da Federico “Boogie Gallo” Gallarati e con protagonista Sofia Aka “Spicyroller” sarà disponibile sul canale Youtube della band e sui relativi social a partire dalle 21:00 del giorno di lancio. Inoltre per la gioia delle vostre orecchie potete ascoltare l’intero full length, e non solo, su tutti i principali digital store presenti sul pianeta. Sotto trovate tutti i contatti per non perdervi il video, l’album le loro facce.

