Why Not Loser solo per voi oggi fresco fresco il nuovo video “Scegliere”

Dal 2017, dopo una pausa di cique anni, i friulani Why Not Loser sono tornati decisi a non fermarsi nonostante i tempi bui. Dopo l’uscita dell’ep Reunion (Sorry Mom 2017), la band produrrà nel 2019 i due singoli Insane e Spaceman, seguiti nel 2020 dalla lockdowntime song Andrà tutto Bene.

Oggi Punkadeka vi propone in anteprima il loro nuovo videosingolo Scegliere, video che supporta l’omonima canzone che sarà online da marzo 2021.