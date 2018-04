KILT: Partono i venerdi punk-rock al Rock’n’Roll di Milano

Diciamocelo, negli ultimi anni a Milano, tra chiusura di locali storici e nuove tendenze salite alla ribalta, per noi vecchi e giovani punkrockers non c’è piu’ molto spazio…allora è con grande gioia che vi segnaliamo: KILT, la serata del venerdì del Rock’n’Roll di Milano, che tra concerti, dj set e degenero all night long sta diventando il punto di riferimento di chi ascolta punk, rock, indie, ecc…

La programmazione del prossimo periodo vede in arrivo:

13 aprile

Temporal Slut

(Stoner vs speed-rock)

+ Amos and the Ruers (Rock’n’roll power trio)

20 Aprile

ATLANTE in collaborazione con Rockit.it

Le nuove promesse

nazionali scelte da Rockit saliranno una volta al mese sul

palco del Rock’n’Roll

27 Aprile

Auroro Borealo

Dalle menti de I DA ROZZO CRIU e IL CULO DI MARIO.

Per maggio sono previsti Gli Inutili e Il Danno, la nuova band di Dani delle Pornoriviste.

Dopo i concerti continua il macello con il dj set di Ariele Frizzante (ovvero Ariel dei PAY, che per quanto ci riguarda, è una sicurezza in quanto a istigazione al degenero).

Il Rock’n’Roll di Milano, si trova in Via Bruschetti angolo via Zuretti

CI ARRIVI COSI:

MM3 SONDRIO

MM2 CENTRALE

TRAM 2 / BUS 42 – 43 – 53 / 90 – 91

per ulteriori info:

https://www.facebook.com/Kiltpunk/