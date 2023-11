A Teenage SEX PISTOLS: intervista a GLEN MATLOCK

Quattro chiacchiere con Glen Matlock, bassista e membro fondatore dei Sex Pistols, nonchè autore e coautore di pezzi come Anarchy in UK, God save the queen e Pretty Vacant.

Sono moltissimi i suoi progetti, negli anni ha collaborato tra gli altri con Iggy Pop, David Bowie, the Damned, Midge Ure e i suoi Philistines senza mai fermarsi.

L’11 Novembre sarà ospite del Catania Tattoo Convention..



Ciao Glen, ti ringraziamo per la tua disponibilità.

È un onore per noi poterti intervistare, cominciamo con una domanda facile… Raccontaci qualcosa che non hai mai detto a nessuno..

Ciao! Avrei potuto essere il primo Damian Hirst ma sono rimasto rapito dal punk rock.

Quali sono le band che ti piacciono e/o che hanno influenzato la tua musica?

Molte, posso citare The Faces, Kinks, Spiders from Mars, Can, Velvet Underground poi the Move, John Barry e anche Anthony Newley e Bernard Cribbins

Secondo te quali sono le band dell’attuale scena punk degne di nota?

Ad essere onesti, non seguo le band come facevo prima, ma mi piacciono Idles, Wargasm e Ringo Deathstar

Sex Pistols, gli Stray Cats, la band di David Bowie: com’è andata l’avventura con James McDonnell e Earl Slick?

Beh, siamo buoni amici, loro sono ottimi musicisti e penso che abbiamo fatto un buon album insieme qualche anno fa chiamato “Good To Go” – dovresti dargli un’occhiata.

Il nome di Glen Matlock nasconde una miriade di progetti.. ma normalmente il tuo nome è associato ai Sex Pistols..

Non posso contraddirlo..

Come sono adesso i rapporti con gli altri membri dei Sex Pistols?

Dicimao che si suona tutte abbastanza bene insieme quando l’occasione lo richiede.

Hai fatto più di 50 concerti tra il 75 e il 77 (senza contare i tour mondiali del 96 e del 2002/2003)..

Qual è il concerto più bello con i Sex pistols?

Finsbury Park e Shepherds Bush Empire nel ’96 erano speciali, ma mi è piaciuto molto suonare anche a Roma in quel periodo.

Il ricordo più bello che hai di quando suonavi con i Sex Pistols?

Tutte le gare di go kart a Buenos Aires: Steve Jones vinceva ma io ero secondo per un pelo.

Punk 1977 contro Punk 2023 by Glen

Questo è difficile, ma nel ’75 e nel ’76 in realtà era un fenomeno nuovo, mentre ora è una variazione del tema.

È bello però vedere la fiamma mantenuta viva.

Una curiosità..ma il concerto e l’album con Sid Vicious? Come è nata questa “strana” collaborazione?

È stato un evento unico per divertimento e per dimostrare che non c’erano rancori.

Si è trasformato in un vero spasso a cui il bootleg non rende giustizia.

Dopo lo scontro televisivo con Bill Grundy le cose cambiarono profondamente: sia nei Sex Pistols che attorno alla band.. puoi raccontarci come è andata?

Divenne una cosa diversa e invece di riguardare la musica, divenne un esercizio mediatico e portò allo scioglimento della band originale.

Nel 1990 è uscito il libro “Was A Teenage Sex Pistols”… c’è qualcosa che per qualche motivo non hai scritto? (puoi scriverlo qui? :))

Ho appena pubblicato un nuovo libro intitolato Triggers, forse troverai quello che stai cercando in quello…

Gossip (datato): è vero che in passato hai ricevuto una proposta per suonare nei CLASH?

Quella volta c’è stato un qualcosa che mi portò a tessere le lodi di Paul Simonon a Mick e Joe… sapete come è andata a finire.



Hai sempre tanti progetti… svelaci i tuoi progetti per il futuro..

Beh, ho già programmato molto per la prima metà del 2024 con le mie date, Blondie e molti altri progetti..

Spazio libero dicci quello che vuoi

Sembra che io faccia un sacco di cose ma in realtà ne faccio solo una : suono rock and roll in tutte le sue diverse forme e sembianze