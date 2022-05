SOCIAL DISTORTION: Info e orari per il concerto

SOCIAL DISTORTION

30 MAGGIO 2022

CARROPONTE, SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Special guests: GRADE2 + LOVEBREAKERS + VIBORAS

SOCIAL DISTORTION _ UNA STORIA LUNGA OLTRE 40 ANNI

Il nome dei Social Distortion è davvero un punto di riferimento per la scena alternativa americana, compaiono per la prima volta nelle pagine della storia nel 1978 a Fullerton, dalle parti di Los Angeles: la metropoli al tempo veniva sconquassata dalla nascita del punk californiano, con una miriade di band che stava affiorando in superficie, ciascuna desiderosa di utilizzare il linguaggio hardcore per raccontare una vita di ribellione e anticonformismo. Allevati tra la middle class del sobborgo di Orange County, i Social Distortion sono l’emblema e la condanna di quella generazione di adolescenti in rivolta: bersaglio della loro furia genitori, lindi vialetti con giardini, candide villette e tutto quanto sapesse di moderatamente adulto.

“Questo è il tour dell nostro anniversario e in ogni set che facciamo, in ogni spettacolo, cerchiamo di incapsulare qualcosa da ogni disco fatto in questi 40 anni” ha dichiarato il frontman Mike Ness

Orari esibizioni

Social Distortion 21.30

Grade 2 20.15

Lovebreakers 19.30

Viboras 18.50

Apertura porte 18.30

Vi ricordiamo che i biglietti acquistati in prevendita per i rimandati show del 2020 e del 2021 rimangono validi anche per la data del 30 Maggio.