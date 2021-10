A VULTURE WAKE: nuova demo on-line

Gli A Vulture Wake, super punk band composta da Chad Price (ALL/Drag The River), Joe Raposo (RKL/Lagwagon), Sean Sellers (Good Riddance/Real McKenzies) e Brandon D. Landelius (The Mag Seven) hanno pubblicato una nuova demo song intitolata Lost Cause of the Year: ascoltatela qui sotto.

Lost Cause of the Year | A Vulture Wake (bandcamp.com)