Novità in casa Alkaline Trio.

Come molti di voi già sapranno è on-line il nuovo Ep della punk rock band di Chicago. L’Ep contiene in tutto 3 pezzi, dei quali Minds Like Minefields e Radio Violence vanno a formare anche un 7″, mentre Smokestack fa parte della sola versione digitale.

Qui il pre-ordine con i vari bundle disponibili:

https://kingsroadmerch.com/alkaline-trio/