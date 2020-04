TOSCANA PUNK ROCK: 3 compilation benefit per l’emergenza sanitaria

Toscana Punk Rock, uno dei collettivi più attivi e longevi della scena nazionale, ha messo su ben 3 compilation benefit per raccogliere fondi da destinare ad associazioni impegnate in prima linea nella lotta contro il coronavirus.

Le tre compilation digitali possono essere acquistate tramite il sito https://www.toscanapunkrock.it/aid/.

Entriamo nei dettagli.



La prima compilation acquistabile raccoglie moltissime band che, nel corso degli anni, hanno partecipato alle varie edizioni del TPR Beer Fest oppure, andando indietro nel tempo, hanno suonato sul palco della birreria Bruton, ma anche in un qualsiasi contesto Toscana Punk Rock (Join The Punk Rock Army Festival, tanto per fare un esempio): Rappresaglia, Klasse Kriminale, Gerson, Duracel, Bloody Riot, Continental, Payback, Total Chaos, Senzabenza, The Leeches, The Restarts, Demerit, Giuda, Linea, Dead End Street, Paolino Paperino Band, Svetlanas, The Crooks, Accelerators, Los Fastidios, The Chromosomes e moltissimi altri.

https://www.toscanapunkrock.it/aid/campaigns/fuck-off-bombs-punk/

La seconda compilation digitale raccoglie invece alcuni dei più importanti nomi della scena hip hop underground: Kento, Inoki Ness, Paura, DSA Commando, Danno e molti altri.

https://www.toscanapunkrock.it/aid/campaigns/fuck-off-bombs-hip-hop/

La terza ed ultima compilation racchiude pezzi di molti gruppi della scena lucchese e, più in generale, toscana: Nido di Vespe, La Ghenga del Fil di Ferro, Tondino Boi!s, Sinners Squad, I Missili, Bom Prò e molti altri.

https://www.toscanapunkrock.it/aid/campaigns/urli-da-san-cassiano/

Le compilation Punk e Hip Hop andranno a sostenere Emergengy (qui tutte le attività dell’organizzazione umanitaria: https://www.emergency.it/cosa-facciamo/risposta-covid/, mentre la compilation locale andrà ad aiutale La casa della carità, un’associazione di volontariato che si occupa della gestione della mensa e del dormitorio degli indigenti della città di Lucca.

Andiamo tutti sul sito di Toscana Punk Rock e sosteniamo questa bellissima iniziativa che si unisce a quella della Out Of Control Records (https://outofcontrolproduzioni-label.bandcamp.com/album/music-against-virus-a-benefit-compilation), del Punk Rock Raduno (https://punkrockraduno.bandcamp.com/album/i-wanna-be-well) e della NoReason Records (https://www.punkadeka.it/noreason-records-dischi-a-sostegno-degli-ospedali-lombardi).