Atarassia per i Day After Rules

Day After Rules (D.A.R.) in giro nel panorama punkrock da quasi 4 lustri presentano la loro ultima fatica in studio, un fresco e nuovissimo ep “Atarassia”, 4 pezzi che segnano il passaggio a testi completamente in italiano, registrato, mixato e masterizzato a gennaio da Andrea Tripodi “Trix”

Il trio, nella nuova formazione da più di un anno, parte per portare di nuovo live il suo punkrock- HC melodico di stampo e influenze californiane.

Numerose le uscite precedenti, 3 ep e 2 full-lenght spalmati nel percorso rock dei tre, melodia e chitarre affilate nella più chiara tradizione dell’HC melodico.

cosa pensano di loro stessi? …

“La nostra musica tende ad un equilibrio forse irraggiungibile tra dolcezza e abrasività, tra pesantezza e velocità, tra rabbia e passione, la nostra attitudine non è solamente punk, ma nella definizione punk-rock si rispecchiano tante nostre idee e un approccio sanguigno e passionale alla musica che noi crediamo ancora capace, come è stato per noi, di dissetare molte anime alla ricerca di qualcosa di speciale. Pace, Amore, Passione, Dolore ed Empatia”