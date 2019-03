TOSCANA PUNK ROCK BEERFEST: da stasera inizia la tre giorni

Da stasera inizia la tre giorni di festival del collettivo Toscana Punk Rock al Foro Boario di Lucca: ecco il Toscana Punk Rock Beer Fest # 6.

Purtroppo i The Chromosomes non potranno far parte della line up di stasera (FORZA MASSI!), al loro posto i lucchesi Missili con il loro punk rock.

Qui sotto tutti i dettagli:

TOSCANA PUNK ROCK BEER FEST #6

Venerdì 15 marzo: Dalton + Lenders + One Night Stand + New Real Disaster + Missili

Sabato 16 marzo: Reazione + Bomber 80 + Tondino Boi!s + Sinners Squad + Coito Flambé

Domenica 17 marzo (serata acustica): Jenny Woo + Path + Missili + Matteo Caldari (7Years) + Dario Vinilico (Biffers)

https://www.facebook.com/toscanapunkrock/

https://www.facebook.com/events/1099835310195426/?active_tab=discussion

Ma il Toscana Punk Rock Beer Fest non è solo musica dal vivo:

TPR Craft Beer, dj sets post live, Tattoo Walk In, Beerbreakfast e tanto altro ancora!

Qui sotto tutto il programma dettagliato: