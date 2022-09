LENNON KELLY: il 16 settembre fuori un nuovo singolo

Le notizie che ci piacciono! I nostri amici Lennon Kelly usciranno presto con un nuovo singolo, per ora conosciamo solo la copertina, il titolo e che lo potremo ascoltare dal 16 settembre, stay tuned!

Il nome della famosa opera di Primo Levi “Se Questo è un Uomo” ha ispirato il titolo di questo brano che racconta, ancora una volta, di quanto l’uomo possa essere distruttivo, non solo per se stesso, ma anche e soprattutto nei confronti della Terra e della natura.

E se la Terra ci trattasse come noi trattiamo lei?

Vogliamo usare la musica come nostro mezzo più potente per sensibilizzare ad agire IN FAVORE della natura mossi anche dal “via libera” di Alessandro Barbero all’utilizzo del suo discorso all’interno della canzone. Da amanti della nostra tanto cara collina romagnola, abbiamo a cuore che tutto questo rimanga e che si preservi.

“Se Questa è Terra” uscirà il 16/09 su tutte le piattaforme digitali e il Video Official su Youtube