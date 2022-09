Il s/t degli ANGELI fuori per AREA PIRATA RECORDS

Dopo “Voglio di Più”, Area Pirata Records ci ha preso gusto ed ha recentemente pubblicato per la prima volta in vinile il debutto degli Angeli, punk rock band di Torino nata dalle ceneri dei gloriosi Negazione.

Pubblichiamo il comunicato dell’etichetta:

“Con orgoglio siamo finalmente a presentare il primo album degli ANGELI, dopo 25 anni, per la prima volta in edizione vinile !!! Dopo lo scioglimento dei Negazione, il progetto Angeli nasce a Torino grazie all’urgenza di MASSIMO FERRUSI (ex Stinky Rats, INDIGESTI, NEGAZIONE, Persiana Jones) e ROBERTO TAX FARANO (ex 5° Braccio, NEGAZIONE, DECLINO, MGZ, Fluxus) di tornare a fare musica assieme e incendiare palchi !!! Affiancati da LUCA MARZELLO al basso, il gruppo entra nell’Agosto del 1996 ai Black Box Studio in Francia, assieme all’amico produttore IAN BURGEES ( Big Black – Ministry…per nominarne solo due….) e danno alle stampe questo disco. L’album raccoglie musicalmente l’eredità dei Negazione, mentre le melodie delle liriche sono influenzate dal movimento di Seattle, in quel periodo al massimo dello splendore. Uscito originariamente su Free Land Records in solo formato CD, è disponibile in versione LP con download card allegata da venerdì 2 Settembre.

Line Up:

ROBERTO TAX FARANO – CHITARRA E VOCE

MASSIMO FERRUSI – BATTERIA

LUCA MARZELLO – BASSO

Tracklist:

Lato A

1 Hallucination 2:13

2 Johnny 2:43

3 Yourself 2:48

4 E’ Un Angelo 3:30

5 One-Two 2:02

6 Seven 2:07

7 I Don’t Know 2:19

8 The Outland 2:10

Lato B

1 Maybe 2:52

2 Unless 2:48

3 Wild Youth 3:28

4 Break It Down 2:56

5 Son Of Earth 3:17

6 I Like The Way 1:43

7 Maria 4:10

Potete ordinare la vostra copia qui:

AREA PIRATA – Angeli