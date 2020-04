SMALLTOWN TIGERS – Five Things (Video e Album)

Le Smalltown Tigers presentano il video/singolo “Five Things” che anticipa l’uscita dell’omonimo album il 24 Aprile per Area Pirata Records, in versione digitale e in versione vinile per un numero limitato di 300 copie.

Il singolo segue “Just Friends” uscito lo scorso autunno e conferma quello che sarà il sound di questo primo mini album composto da 8 pezzi di puro garage punk marchiato anni 80. Grezzo e ruvido ma in grado di miscelare al punk dei Ramones il glam delle Runaways, sembra ispirarsi ai primi album delle The Donnas.

Prodotto dal sovrano del garage-punk Stiv Cantarelli, il disco registrato dal vivo da Ronin Roberto Villa e masterizzato dal leggendario produttore di Detroit Jim Diamond (Sonics, White Stripes, Dirtbombs) testimonia il carattere deciso e forte di questo trio romagnolo tutto al femminile.

Il trio, Valli (basso/voce), Monty (chitarra/voce), Castel (batteria/voce), si forma come gruppo solo nel 2018 ma il loro sound è in realtà frutto delle singole esperienze maturate negli anni all’interno del panorama punk, rock e metal.

Hanno già avuto occasione di farsi conoscere nel 2019 prima in Italia con un tour di spalla alle Baby Shakes e alcune date con i Not Moving LTD, e poi farsi notare oltre confine con un tour nel Regno Unito.

Il video girato dalla produttrice Amelia Wornell, proprio mentre la band era a Londra per i loro primi spettacoli in Gran Bretagna lo scorso autunno, è il perfetto biglietto da visita di questa giovane band.

https://www.facebook.com/smalltowntigers/

https://areapiratarec.bandcamp.com/album/five-things