Bull Brigade: annunciate le ultime date in Italia del tour de “Il Fuoco Non Si è Spento”

Dopo una lunga e riuscitissima serie di concerti che ha sancito il successo del nuovo album “Il Fuoco Non Si è Spento”, i torinesi Bull Brigade annunciano un ultimo turno di esibizioni live lungo lo Stivale.

La band presenta queste nuove date indicando che saranno le ultime occasioni per vederli dal vivo prima di un periodo di pausa dai concerti in Italia, per potersi dedicare ad alcuni progetti legati all’estero e non solo.

Uscito all’inizio di Ottobre del 2021, “Il Fuoco Non si è Spento” rappresenta non solo il disco che ha sancito il successo di una band che da anni macina chilometri e lavora instancabilmente, ma anche la rinascita di un gruppo che, messo in crisi davanti alla difficoltà di mantenere viva la fiamma di chi con la musica vuole dare libero sfogo al proprio essere, trova la forza per liberarsi da ogni inibizione e scrivere il disco più sincero, profondo e potente della propria discografia ad oggi.



I Bull Brigade hanno riempito locali, centri sociali e festival in tutta Italia e all’Estero e vogliono, con questo ultimo giro di walzer in onore di questo album, tornare ad abbracciare le tante persone che negli anni, sin dall’inizio o anche solo più recentemente, hanno fatto parte della famiglia allargata della Brigata del Toro. Un’ultima volta, una chiamata per celebrare insieme brani come “Quaranta”, “Ansia”, “Il Fuoco Non Si è Spento” e “Ultima Città” e ringraziare tutti coloro che hanno cantato e cantano a squarciagola i loro pezzi, che li invitano ad esibirsi dal vivo e che fanno in modo che questo fuoco, che sta bruciando più forte che mai, non si spenga più.



La band parla di “uno stop che durerà qualche mese”, ma niente paura, poiché i Bull Brigade ci tengono a precisare che varrà la pena di esserci a questi concerti, così come varrà la pena aspettare il momento di ricongiungersi a loro al termine di questa lunga pausa:

“Vi promettiamo però che il nostro ritorno sarà qualcosa che ci farà stare di nuovo spalla a spalla sotto al palco.”



Le ultime date del tour italiano de “Il Fuoco Non Si è Spento” sono:

17.09 – Lucca, Birrificio Bruton

18.09 – Magenta, Rock Fights Cancer

25.09 – Bologna, Pontelungo Summer Festival

15.10 – Caramagna, Impianti Sportivi

22.10 – Cosenza, Auditorium Popolare Cosenza

28.10 – Genova, CSA Zapata

29.10 – Morrovalle, Drunk In Public

30.10 – Modena, La Tenda

31.10 – Vicenza, Bocciodromo

12.11 – Napoli, Officina 99

