Wrong Side: esce oggi il nuovo video

Il singolo di apertura di “Stage Diving” ha un messaggio molto forte che vuole andare a fondo e capire come si muove la nostra società, come ragiona e come si evolve. Con uno sguardo rivolto al passato e un occhio al presente, i Wrong Side ci dicono in faccia che abbiamo un grosso problema perchè non riusciamo a distaccarci da un passato malato e pieno di errori.

Ecco in poche righe come loro lo descrivono: “Abbiamo imparato qualcosa dal nostro passato? Sembra proprio di no, continuiamo a commettere gli stessi errori rivivendo sempre gli stessi meccanismi che ci portano al declino. Abbiamo perso ancora il treno per migliorarci..”.

E loro invece provano a prendere questo treno suonandocelo.

I Wrong Side nascono nell’aprile 2010.

Calcano la scena e suonano un puro punk rock con influenze ska da qualche tempo ormai.

Chitarre rancide al punto giusto, batteria che pesta e un basso rissoso che mette d’accordo tutti fanno da sottofondo ai loro racconti

di questa società moderna: disincantati, rabbiosi, reali.

Dopo l’uscita del primo Demo “This is my life, This is my Way”, vari cambi di formazione e aver condiviso il palco con vari gruppi italiani e non,

adesso sono pronti ad uscire con il loro ultimo lavoro “Stage Diving” scritto, arrangiato e registrato da loro e targato La M.U.O.R.I. Dischi.

I Wrong Side sono:

Mighi – Chitarra e voce

Ma – Chitarra e voce

Gio – Basso e voce

Lele – Batteria

STAGE DIVING

Out 22/03/2018

Preorder 15/03/2018

Questo disco è un film nel quale i protagonisti sono i WS e le scene sono le loro storie. Un disco che a livello di suoni li rispecchia appieno e che riesce con l’unione tra musica e parole a fare arrivare il loro messaggio: “Stage Diving è un album che racconta di noi, le nostre vite, i nostri luoghi, le nostre delusioni; è un album che rivive la storia più recente dei Wrong Side e che sottolinea l’ insoddisfazione, le paure, la rabbia per la società dei nostri giorni, con il desiderio di essere da qualche altra parte, sperando che sia migliore.”