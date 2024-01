Aurevoir Sòfia pubblicano il nuovo singolo “Cadillac II”

Aurevoir Sòfia tornano con un nuovo singolo, intitolato “Cadillac II”, un brano caustico che mette in luce gli aspetti più elettrizzanti delle sonorità che hanno già definito i primi anni di vita della formazione Milanese e aggiunge nuovi elementi ed influenze, mentre dal punto di vista lirico riversa sensazioni forti tra frustrazione, rabbia e necessità di rivalsa ed espressività in una serie di fraseggi senza filtri e senza inibizioni.

Il progetto Aurevoir Sòfia nasce nelle sale prova di Cinisello Balsamo, all’ombra di Milano, all’insegna delle chitarre accordate in drop C# e diversi background che hanno trovato un terreno comune sul quale far crescere qualcosa di nuovo.

Il suono della band si identifica presto nel punk rock inglese più moderno ed energico, ispirati da Frank Carter, Idles, Turnstile.

Con Cadillac II si apre un nuovo capitolo per la band, con influenze nuove che vanno ad arricchire il castello sonoro degli Aurevoir Sòfia. Capitolo che vede anche l’inizio della collaborazione con Kick and Snare, etichetta che intraprende questo percorso al fianco dei ragazzi di Cinisello Balsamo.

Cadillac II riprende il titolo di un brano già pubblicato dalla band ed è una rivendicazione del proprio spazio all’interno del contesto della musica alternativa, ambiente nel quale è possibile trovarsi al cospetto di dinamiche elitiste e chiusure che non favoriscono la naturale urgenza espressiva che un genere come il punk pretende.

La band commenta dicendo:

“Cadillac II, come la prima Cadillac, è una provocazione. In 10 anni di concertini ci siamo spesso sentiti “sotto esame” dagli irriducibili del punk rock , magari anche 10 anni più grandi di noi, quando provavamo soltanto a ritagliarci il nostro spazio con i mezzi che avevamo.

Parlo di di chi si lamenta di quanto la scena sia chiusa e introversa, ma poi per primo non si apre al nuovo.

Parliamo di chi si sente rockstar perchè si è pagato i tour o le aperture. Parliamodi chi alza la testa e prova a prendersi i propri spazi nonostante tutto, e nel ritornello diciamo che non possono fermarci, perché continuiamo ad avere la musica nella testa (“un pezzo che non finisce mai”) e l’unico modo per fermarci è spararci in testa (“aim at my head and say goodbye”).”

Cadillac II è disponibile a partire dal 1II Gennaio 2024 su tutte le piattaforme digitali. Le musiche e i testi sono degli Aurevoir Sòfia. La registrazione ed il mix sono stati affidati ad Antonio Polidoro presso BlapStudio di Milano, mentre il final mix è a cura di Riccardo Scirè.

Ad impreziosire l’uscita del singolo, la copertina, che è un quadro in resina epossidica e acrilici su tela 50×50, realizzato dall’artista Michele Strammiello.

