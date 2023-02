AZIONE DIRETTA: nuovo video in anteprima!

Gli Azione Diretta presentano il video ufficiale per il loro brano Ultima sentenza, tratto dal disco Borghetti Crew uscito il 22 dicembre 2022. L’album è uno split con i baschi Brigade Loco: 5 tracce per ogni band, di cui due a tema calcistico, cantate in italiano e in basco, e unite dalla passione comune per il Caffè Sport noto ai più come Borghetti. Il video di Ultima sentenza è stato diretto da Giulia D’Amato, ed è legato a doppio filo all’ultimo lungometraggio da lei girato, Un altro giorno d’amore.

Alternandosi tra momenti dell’ultimo concerto degli Azione Diretta e momenti della vita dei cinque componenti del gruppo, le immagini raccontano, con sguardo volutamente documentaristico, cosa voglia dire avere una passione pura e incondizionata e condividerla con dei compagni di strada che si riconoscono nelle parole e nei gesti. In un mondo in cui le possibilità non sono le stesse e quasi sempre mancano, sotto strati d’immobilismo e tra le difficoltà, la passione muove gli individui e porta a scegliere da che parte stare.

È proprio questo che lega Ultima sentenza, Un altro giorno d’amore, gli Azione Diretta, Giulia e tutte le persone che hanno collaborato fino ad arrivare alla distribuzione del film, e non è un caso che la proiezione al cinema Postmodernissimo di Perugia sarà aperta proprio dal videoclip.

“Guardaci negli occhi, la vedi questa luce che squarcia il buio?

Guardaci negli occhi, lo vedi questo fuoco? È il nostro sogno

Guardaci negli occhi, siamo il tuo incubo”

Oggi si possono usare proprio questi versi di Ultima sentenza per raccontare il sentimento e l’azione collettiva di questa collaborazione, espressione delle difficoltà e del coraggio, ma soprattutto espressione dei sogni, della rabbia e dell’amore di questo presente.

l pre-order di “Borghetti Crew” in versione LP è dispobibile da oggi sullo store di Motorcity Produzioni, che ne curerà la distribuzione per l’Italia https://www.motorcityproduzioni.com/product/brigade-loco-azione-diretta-borghetti-crew/ https://www.motorcityproduzioni.com/product/brigade-loco-azione-diretta-borghetti-crew/