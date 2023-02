ANDEAD: esce oggi “Emperor’s New Clothes”

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali “Emperor’s New Clothes”, il nuovo singolo degli Andead che vede il featuring di Dave “Brownsound” Baksh dei Sum 41.

In occasione della data milanese dei Sum 41 del 28 gennaio 2020, approfittando di un “day off”, Dave si presenta nello studio di registrazione di Andrea Rock (Attitude Studio), dove gli Andead stanno ultimando i brani che avrebbero poi fatto parte del disco “Old But Gold”. Uno di questi sembrava particolarmente indicato per dare spazio al talento del chitarrista canadese: “Emperor’s New Clothes è un brano potente, di forte impatto sia a livello musicale che sotto il profilo del testo” racconta Andrea. “Lo shredding che Dave ci ha regalato infonde ancora più forza alla canzone e diventa una voce protagonista e fortemente caratterizzante” continua Gianluca Veronal, chitarrista e producer degli Andead.



“Abbiamo scelto di non pubblicare il brano fino ad oggi perché eravamo in attesa del ritorno sul territorio italiano di Dave e dei Sum, post pandemia” continua Andrea. “L’importante risultato di pubblico nella data dello scorso 8 ottobre all’Unipol Arena di Bologna, insieme ai conterranei Simple Plan, è indicativo dello stato di salute del gruppo nel nostro Paese e siamo grati alla community italiana che ci supporta da anni e segue anche il nostro percorso con interesse”.

Il titolo del brano è tratto dalla celebre fiaba “I vestiti nuovi dell’imperatore” di Hans Christian Andersen e simboleggia l’ipocrisia di alcune figure della politica internazionale e di coloro che, nonostante le evidenti incapacità, continuano a dar loro corda.

Tra il gruppo milanese e gli eroi del punk canadese c’è un rapporto di stima e amicizia che prosegue dal 2017, anno nel quale la band di “Fat Lip” sceglie gli Andead come unici local opener del loro tour europeo per la data milanese.

Nel giugno dello stesso anno, proprio Dave Baksh sale sul palco degli I Days a Monza indossando la maglia del gruppo italiano (come testimoniano gli scatti presenti nel booklet dell’album “Order In Decline”). Il 2 settembre 2018 gli Andead sono chiamati nuovamente ad aprire come unico gruppo di supporto la data dei Sum 41 a Lignano Sabbiadoro.

Gli Andead pubblicheranno nei prossimi mesi la versione in vinile del disco “Old But Gold”, contenente anche tutti i singoli rilasciati in digitale tra aprile 2020 e febbraio 2023.



Registrato da: Gianluca Veronal @ Attitude Studio – Milano

Mix e Master: Giovanni Bottoglia @ Indiebox Music Hall – Brescia

Distr. digitale: IndieBox Music / ADA Music Italy. Press & Booking: IndieBox Music. Publishing: Le Parc Music.

Instagram Andead_Official: shorturl.at/qIOS9 Spotify: shorturl.at/jmF78