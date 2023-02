FORTY WINKS: esce “Kids”, il nuovo album della band bolognese

E’ uscito il 20 gennaio in cd e su tutte le piattaforme digitali “KIDS” il ritorno dei Forty Winks dopo 10 anni di silenzio.

Un mini album di 5 pezzi per la band bolognese legata a stretto giro con Ammonia Records che, fin dai tempi del loro omonimo album del 2005, li distribuiva.

Se c’è una cosa che è difficile fare è definire il genere musicale dei Forty Winks, ogni loro canzone ha un mondo e un suono che potrebbero essere punk o indie o più semplicemente rock.

Ammonia Records: “Noi li amiamo perché semplicemente fanno buona musica! Ma la cosa che ci piace di più è che non sono solo tornati per far sentire la loro musica registrata, ma anche per suonare live!”



I Forty Winks saranno al Kairos di Faenza, poi al Covo di Bologna (25 Febbraio), al Bloom di Mezzago (24 Marzo), all’Arci Dallò di Castiglione delle Stiviere (25 Marzo)…e molte altre date si stanno aggiungendo.



https://orcd.co/fortywinkskids Potete ascoltare l’album su tutte le piattaforme da questo link:

Forty Winks Fb page https://www.facebook.com/fortywinkslounge/