La crew di Irritate People in collaborazione con il Birrificio di Seregno Railroad Brewing Co. hanno da poco annunciato questa bombetta: i THE QUEERS tornano in Italia con un concerto GRATUITO al Birrificio più punk della Brianza!

Proprio così, sabato 2 Maggio vi aspetta la Festa del Dopolavoro dalle 18:00 in compagnia di Volkov, Menagramo, Lawyer Beaters e ovviamente ottima birra e i Queers. Beh, grazie!